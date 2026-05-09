Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico ha dichiarato che la squadra è composta da elementi straordinari, sottolineando la fiducia nel gruppo. Si parla ora di come l'allenatore intenda affrontare le ultime tre gare, con particolare attenzione alla mentalità dei giocatori. Secondo il tecnico, mantenere l'atteggiamento mentale giusto è più importante della tattica per ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

? Punti chiave Come farà Chivu a mantenere il dominio nelle ultime tre partite?. Perché la mentalità conta più della tattica secondo l'allenatore?. Quali sacrifici personali hanno portato Lautaro Martinez al successo attuale?. Cosa offre la Rai per rilassarsi dopo la tensione agonistica?.? In Breve Lautaro Martinez sottolinea l'importanza dei sacrifici personali per i risultati ottenuti. Mancano tre partite fondamentali per completare il percorso stagionale della squadra. Raiuno trasmette Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle ore 21:30. RaiPlay offre programmi come Il Club dell'8 maggio e Nella Mente dal 9 aprile. Dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio, Cristian Chivu ha descritto il gruppo come una compagine straordinaria che sta attraversando un momento unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu dopo la Lazio: ‘Siamo una compagine straordinaria

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