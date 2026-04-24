Napoli-Cremonese Lobotka | Ci siamo chiariti dopo la Lazio oggi faremo una grande partita
Prima del match tra Napoli e Cremonese, Lobotka ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha riconosciuto che la prestazione contro la Lazio non è stata positiva e che ci sono stati degli errori durante quella partita. Tuttavia, ha aggiunto che si sono chiariti con la squadra e che oggi intendono giocare una grande partita.
Napoli-Cremonese, le parole di Lobotka nel pregara ai microfoni di Dazn: «Non è stata una prestazione positiva contro la Lazio, abbiamo sbagliato la partita, ma ci siamo.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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