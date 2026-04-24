Napoli-Cremonese Lobotka | Ci siamo chiariti dopo la Lazio oggi faremo una grande partita

Prima del match tra Napoli e Cremonese, Lobotka ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha riconosciuto che la prestazione contro la Lazio non è stata positiva e che ci sono stati degli errori durante quella partita. Tuttavia, ha aggiunto che si sono chiariti con la squadra e che oggi intendono giocare una grande partita.