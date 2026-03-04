Krstovic dal 1' Gila e Maldini recuperati | Lazio-Atalanta le probabili formazioni

Dal primo minuto di Lazio-Atalanta, Krstovic scende in campo, mentre Gila e Maldini sono stati recuperati e sono titolari. La partita si gioca all’Olimpico e Sarri ha deciso di schierare Pedro in panchina. È la seconda semifinale di Coppa Italia tra le due squadre.

La seconda semifinale di Coppa Italia vede difronte Lazio e Atalanta all'Olimpico. Sarri ritrova Gila e Maldini, che saranno titolari, oltre a Pedro, che però partirà dalla panchina. Palladino pensa Krstovic dal 1', in vantaggio su Scamacca.