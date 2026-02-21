LIVE Alle 20.45 Cagliari-Lazio le ufficiali | Pisacane con Kilicsoy Sarri punta su Maldini-Zaccagni

Pisacane e Kilicsoy sono confermati nella formazione del Cagliari contro la Lazio, che punta su Maldini e Zaccagni. La partita si gioca all’Unipol Arena, dove i sardi vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro il Lecce. La Lazio, invece, cerca di ottenere punti utili per avvicinarsi alle posizioni europee. Entrambe le squadre sono motivate a portare a casa i tre punti in questa sfida.

Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S.Esposito. Allenatore: Pisacane Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri (4-3-3) Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane. (4-3-3) Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri. Cagliari-Lazio sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Fontani: Galipò sarà il IV ufficiale mentre Maggioni e Maresca sono nei ruoli di VAR e AVAR. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

