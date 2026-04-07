LuisaViaRoma Firenze | chiuso negozio in via Tosinghi Allarme dei sindacati | Intervengano le istituzioni

Il negozio di Luisa Via Roma in via Tosinghi a Firenze è stato chiuso al pubblico a partire dal 7 aprile 2026. La notizia è stata comunicata dai sindacati, che hanno chiesto l’intervento delle istituzioni per affrontare la situazione. La chiusura riguarda l’intera giornata e si riferisce alla sede situata nella zona centrale della città. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

FIRENZE – Chiuso al pubblico da oggi, 7 aprile 2026, il negozio di Luisa Via Roma in via Tosinghi a Firenze. Lo fanno sapere i sindacati in merito alla vertenza per l’azienda fiorentina con una nota di Filcams-Cgil e della Rsa: “Queste iniziative rappresentano uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile”, e c’è da chiedersi se “il commissario nominato dal Tribunale ha avvallato formalmente queste iniziative”. Il sindacato chiede la riconvocazione del tavolo in Regione, e che sia invitato a partecipare anche il commissario. Al tavolo dello scorso 31 marzo peraltro, secondo la Filcams, non solo non era stata fatta “menzione alcuna” della chiusura di Via Tosinghi, ma “l’azienda si era presa l’impegno di mantenere inalterata la piattaforma digitale in essere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - LuisaViaRoma, Firenze: chiuso negozio in via Tosinghi. Allarme dei sindacati: “Intervengano le istituzioni” LuisaViaRoma, chiuso il negozio in via TosinghiFirenze, 7 aprile 2026 – Il negozio di LuisaViaRoma in via Tosinghi, oggi, chiude al pubblico. Leggi anche: Crisi LuisaViaRoma, chiude il negozio di via Tosinghi Si parla di: LuisaViaRoma verso il concordato in liquidazione: confronto aperto in Regione Toscana. LuisaViaRoma, chiuso il negozio in via TosinghiLa nota di Filcams Cgil e Rsa: Uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile. Chiesta la riconvocazione del tavolo in Regione ... lanazione.it Firenze, chiuso il negozio di Luisa Via Roma in via TosinghiResta aperto solo il negozio di via Roma e quello per bambini in via Don Minzoni. L’allarme dei sindacati: «Uno sfregio al tavolo istituzionale sulla crisi» ... corrierefiorentino.corriere.it