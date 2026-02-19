San Giuliano Terme Mazzarri Lista Boggi Sindaco | Le istituzioni intervengano per la sicurezza nelle frazioni

Mazzarri, candidato della Lista Boggi Sindaco, denuncia che negli ultimi mesi le frazioni di Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio hanno subito diversi furti in abitazioni, creando tensione tra i residenti. Le rapine sono aumentate soprattutto di notte e molte case sono state svaligiate senza che le forze dell’ordine intervenissero tempestivamente. I cittadini chiedono un intervento immediato per rafforzare la sicurezza e proteggere le comunità locali. La richiesta si fa più insistente con l’arrivo della stagione invernale.

“Negli ultimi mesi, le frazioni di Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio hanno registrato numerosi episodi di furto nelle abitazioni, causando inquietudine e paura tra i cittadini. In particolare, i cittadini di Metato hanno segnalato come la paura sia diventata costante, con difficoltà a dormire tranquilli e preoccupazioni anche all’interno delle proprie case, il luogo che dovrebbe rappresentare protezione e serenità. È assurdo e inaccettabile che in casa si viva con apprensione e timore” afferma Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale Lista Boggi Sindaco. “Purtroppo, anche la sottoscritta ha vissuto personalmente un episodio simile: mi trovavo in casa con mio padre anziano e un’amica di famiglia quando si è verificata un’intrusione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Furti in serie a San Giuliano e nelle frazioni, il sindaco Cecchelli scrive alla prefettura

Sicurezza idraulica a San Giuliano Terme, l’opposizione incalza l’amministrazione comunaleLa sicurezza idraulica a San Giuliano Terme torna a far discutere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.