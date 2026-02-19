San Giuliano Terme Mazzarri Lista Boggi Sindaco | Le istituzioni intervengano per la sicurezza nelle frazioni
Mazzarri, candidato della Lista Boggi Sindaco, denuncia che negli ultimi mesi le frazioni di Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio hanno subito diversi furti in abitazioni, creando tensione tra i residenti. Le rapine sono aumentate soprattutto di notte e molte case sono state svaligiate senza che le forze dell’ordine intervenissero tempestivamente. I cittadini chiedono un intervento immediato per rafforzare la sicurezza e proteggere le comunità locali. La richiesta si fa più insistente con l’arrivo della stagione invernale.
“Negli ultimi mesi, le frazioni di Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio hanno registrato numerosi episodi di furto nelle abitazioni, causando inquietudine e paura tra i cittadini. In particolare, i cittadini di Metato hanno segnalato come la paura sia diventata costante, con difficoltà a dormire tranquilli e preoccupazioni anche all’interno delle proprie case, il luogo che dovrebbe rappresentare protezione e serenità. È assurdo e inaccettabile che in casa si viva con apprensione e timore” afferma Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale Lista Boggi Sindaco. “Purtroppo, anche la sottoscritta ha vissuto personalmente un episodio simile: mi trovavo in casa con mio padre anziano e un’amica di famiglia quando si è verificata un’intrusione.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Furti in serie a San Giuliano e nelle frazioni, il sindaco Cecchelli scrive alla prefettura
Sicurezza idraulica a San Giuliano Terme, l’opposizione incalza l’amministrazione comunaleLa sicurezza idraulica a San Giuliano Terme torna a far discutere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lupi ad Agnano, Mazzarri attacca; Giovane in scooter inseguito dai lupi: Risposta tardiva del sindaco, serve una gestione preventiva; Punto Digitale Facile confermato anche nel 2026; San Giuliano Terme, Confcommercio e Comune in coro: Anas ripristini lo svincolo a Madonna dell'Acqua.
Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Toscana del 2025 nel Comune di San Giuliano Terme sono stati resi noti. Eugenio Giani si posiziona in testa con il 59,48% dei voti, con il supporto ... corriere.it
Asl Napoli 2 Nord. . Nuove frontiere nella Terapia del Dolore all'Ospedale San Giuliano di Giugliano! Sapevi che la stimolazione del nervo vago può essere una soluzione efficace contro l’emicrania e il dolore cronico Il nostro centro, Hub di riferimento r facebook