Chiuso il dormitorio di via Saluga | parte il nuovo piano per le donne migranti
Il dormitorio femminile di via Saluga è stato chiuso, segnando la fine del periodo di accoglienza invernale. Dal primo maggio, la Provincia autonoma di Trento ha avviato un nuovo progetto sperimentale rivolto alle donne migranti richiedenti protezione internazionale. Questa iniziativa si inserisce in un piano complessivo di gestione delle sistemazioni temporanee per le donne in cerca di protezione nel territorio.
La chiusura del dormitorio femminile di via Saluga non ha lasciato donne senza sistemazione. Dal 1° maggio, con la conclusione del piano di accoglienza invernale, la Provincia autonoma di Trento ha avviato una nuova fase sperimentale dedicata alle richiedenti protezione internazionale, puntando.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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