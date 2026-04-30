Arrestato ad Alghero con 1 kg di cocaina ed eroina dentro l' addome droga scoperta con la Tac

Un uomo è stato fermato all’aeroporto di Alghero con 64 ovuli di cocaina ed eroina ingeriti. La sostanza stupefacente, che pesava complessivamente circa un chilogrammo, è stata scoperta durante una radiografia. L’arresto è avvenuto prima della partenza del volo, e l’uomo è stato portato in ospedale per l’estrazione degli ovuli prima di essere condotto in carcere.

Eseguito un arresto all’aeroporto di Alghero. Un uomo è stato fermato per traffico di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 64 ovuli di cocaina ed eroina ingeriti, trasportati all’interno del proprio corpo. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari, nell’ambito di controlli mirati contro immigrazione clandestina e traffico di droga. Operazione della Polizia di Stato all’aeroporto di Alghero Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero. Gli agenti della Squadra Mobile di Sassari...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato ad Alghero con 1 kg di cocaina ed eroina dentro l'addome, droga scoperta con la Tac Notizie correlate Scampia, droga nascosta in un calzino tra i rifiuti: arrestati pusher con cocaina ed eroinaBlitz antidroga della Polizia di Stato a Scampia: due 45enni napoletani sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze... Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pensionato di 80 anni in carcere ad Alghero per un cumulo di condanne: deve scontare 20 mesi - L'Unione Sarda.it; Sassari, sfondava le vetrine a colpi di martello: arrestato rapinatore seriale; Caro carburante, continuità aerea da e per la Sardegna a rischio aumenti. Il ministro Salvini: Fino a ora prezzi fermi, ma non a lungo; Alghero, l'ex Caval Marì diventerà boutique hotel (ma con piazza aperta al pubblico e spazi culturali): novità e polemiche. Arrestato ad Alghero con 1 kg di cocaina ed eroina dentro l'addome, droga scoperta con la TacEseguito un arresto all’aeroporto di Alghero. Un uomo è stato fermato per traffico di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 64 ovuli di cocaina ed eroina ingeriti, trasportati ... virgilio.it Sbarca ad Alghero con un chilo di cocaina in pancia, arrestatoUn uomo è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto di Alghero dalla polizia per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino straniero, è arrivato nello scalo della cittadina ... ansa.it Arrestato il presunto omicida del 35enne campano accoltellato a Ibiza. Fermato dalla Guardia Civil nell'isola delle Baleari, è un italiano di 45 anni #ANSA - facebook.com facebook Arrestato l’autore degli spari contro due militanti dell’Anpi a Roma il 25 aprile. È un giovane della Comunità ebraica che aveva armi in casa, l’accusa è tentato omicidio. Indagini su una rete di violenti e su una serie di aggressioni x.com