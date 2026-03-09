In Toscana si svolge la seconda edizione della scuola di dottorato dedicata al tema del regresso democratico, con l’obiettivo di analizzare i problemi legati alle crisi delle istituzioni e ai conflitti sociali. L’iniziativa si tiene a Pisa, che continua a essere un centro di eccellenza per l’alta formazione e la ricerca internazionale. La manifestazione coinvolge studenti e docenti provenienti da diverse università.

PISA – La Toscana si conferma polo di eccellenza per l’alta formazione accademica e la ricerca internazionale. Dal 30 marzo al 2 aprile, le sedi storiche del Palazzone di Cortona (Arezzo) e della Badia fiesolana (Firenze) ospiteranno la seconda edizione della scuola di dottorato dedicata al tema A rretramento democratico e conflitto politico. L’iniziativa è promossa congiuntamente dalla Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore e dallo European University Institute, beneficiando del supporto finanziario del progetto Merita, inserito nel quadro del Pnrr Il vertice accademico accoglierà venti giovani dottori di ricerca provenienti da tutto il mondo, selezionati nei mesi scorsi per analizzare le attuali vulnerabilità dei sistemi democratici globali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Crisi delle istituzioni e conflitti: in Toscana la seconda edizione della scuola di dottorato sul regresso democratico

