Bambina di 8 anni cade in palestra durante la lezione di ginnastica in una scuola primaria | trauma cranico grave crisi epilettica ricovero in terapia intensiva
Una bambina di 8 anni si è ferita seriamente durante una lezione di ginnastica in una scuola primaria di Oderzo, a causa di una caduta accidentale. La ragazza ha subito un forte trauma cranico e ha avuto una crisi epilettica, che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, mentre i genitori sono stati avvisati immediatamente. La scuola ha avviato accertamenti sull’incidente.
Una bambina di 8 anni ha riportato un trauma cranico grave nella palestra di una scuola primaria di Oderzo, in provincia di Treviso, nel primo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, intorno alle 13.45. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bambina di 8 anni cade e sbatte la testa in palestra durante la lezione di ginnastica: è grave. La crisi epilettica sotto gli occhi dei compagni di classeUna bambina di 8 anni ha subito un grave trauma cranico dopo una caduta in palestra durante la lezione di ginnastica, a causa di una perdita di equilibrio.
Treviso, bimba di 8 anni cade in palestra a scuola e batte la testa: ricoverata in terapia intensivaUna bambina di otto anni è caduta accidentalmente in palestra durante l’orario scolastico, provocando un forte impatto alla testa.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: La storia di Alessia: la bambina di 8 anni che lotta contro il tumore nel nome dell'amico scomparso; Bambina di 8 anni cade e sbatte la testa in palestra durante la lezione di ginnastica: è grave. La crisi epilettica sotto gli occhi dei...; Dal Gaslini di Genova al Giovanni XXIII: bimbo di 8 anni trasportato con volo dell'Aeronautica; Bambina di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese.
Dramma a scuola, bambina di 8 anni cade in palestra e sbatte la testa: è graveMomenti di panico in palestra a Oderzo: una bambina di otto anni trasportata d’urgenza in ospedale dopo una caduta durante la lezione di ginnastica. notizie.it
Bambina di 8 anni cade e sbatte la testa in palestra durante la lezione di ginnastica: è grave. La crisi epilettica sotto gli occhi dei compagni di classeODERZO (TREVISO) - È sedata e intubata, ricoverata in prognosi riservata, una bambina di 8 anni che ha riportato un importante trauma cranico dopo una caduta a scuola durante l’ora ... ilgazzettino.it
BIMBA DI 3 ANNI MORTA INVESTITA DA UN'AUTO Una bambina di circa 3 anni è morta dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. L'impatto è avvenuto dopo - facebook.com facebook
Malaria per una bambina di 12 anni: ricoverata a Padova, è grave x.com