Bambina di 8 anni cade in palestra durante la lezione di ginnastica in una scuola primaria | trauma cranico grave crisi epilettica ricovero in terapia intensiva

Una bambina di 8 anni si è ferita seriamente durante una lezione di ginnastica in una scuola primaria di Oderzo, a causa di una caduta accidentale. La ragazza ha subito un forte trauma cranico e ha avuto una crisi epilettica, che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, mentre i genitori sono stati avvisati immediatamente. La scuola ha avviato accertamenti sull’incidente.