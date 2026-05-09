Chioggia minivan con 9 persone a bordo cade in un canale | 3 morti

Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. L’incidente ha causato la morte di tre uomini, mentre gli altri coinvolti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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