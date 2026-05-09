Chioggia minivan con 9 persone a bordo cade in un canale | 3 morti
Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. L’incidente ha causato la morte di tre uomini, mentre gli altri coinvolti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Tre uomini hanno perso la vita questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dopo che il furgoncino minivan su cui viaggiavano è finito in un canale. Il mezzo, con nove persone a bordo, è precipitato in acqua poco prima delle 6.30. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il veicolo immerso nel canale, facendo scattare i soccorsi.I Vigili del Fuoco, intervenuti rapidamente con squadre da Chioggia e Cavarzere, hanno lavorato a lungo per recuperare il mezzo. Solo dopo l’arrivo dell’autogru da Mestre è stato possibile riportare il minivan in superficie. All’interno dell’abitacolo i sommozzatori del nucleo regionale di Venezia hanno trovato i tre corpi senza vita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Panoramica sull’argomento
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