Pista ciclabile di Chieti Scalo Colantonio e Di Paolo denunciano | Opera difforme dal progetto non a norma e pericolosa FOTO

Due cittadini hanno presentato una denuncia riguardo alla pista ciclabile di Chieti Scalo, sostenendo che l’opera presenta difformità rispetto al progetto originale, non rispetta le normative e rappresenta un rischio per la sicurezza. Tuttavia, un documento ufficiale, ottenuto recentemente, dichiara che il progetto esecutivo rispetta le norme di legge e risulta quindi conforme. La questione resta al centro di un acceso confronto pubblico.

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"Dall'acquisizione del progetto esecutivo della pista ciclabile di Chieti Scalo emerge che l'opera, sulla carta, rispetta perfettamente i requisiti di legge ed è dunque regolare. Nella realizzazione, però, non lo è. E, oggi, sono sotto gli occhi di tutti una serie di gravi ed evidenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pista ciclabile di Chieti Scalo, Colantonio e Di Paolo denunciano: "Opera difforme dal progetto, non a norma e pericolosa""Dall'acquisizione del progetto esecutivo della pista ciclabile di Chieti Scalo emerge che l'opera, sulla carta, rispetta perfettamente i requisiti... Pista ciclabile Fosso Ghiaia-Mirabilandia, l'assessore Cameliani: "Opera finanziata e iter progettuale in corso"“Il collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia procede nel suo iter progettuale”. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Chieti: Conferenza stampa su La pista non ciclabile di Chieti Scalo domani alle ore 10.30; Dopo mesi senza, a Fossacesia riapre un’edicola: un segnale di fiducia per la città e per il settore; Al via la riqualificazione della villa comunale di Castel Frentano, intervento da 1,5 milioni dalla Regione. Comune di Chieti, via libera a bonifica dell'ex conceria CapLa Giunta comunale di Chieti ha dato il via libera, con una delibera immediatamente esecutiva, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell'area ex Conceria Cap, sito inserito nel ... ansa.it EUROCAMP 2026 L’estate più divertente della città sta per tornare! Per il 13° anno consecutivo, l’Eurocamp vi aspetta presso l’impianto sportivo ADSU “Eurocalcetto” Chieti Scalo – Madonna delle Piane Dal 10 giugno al 31 luglio 2026 Un’esta - facebook.com facebook