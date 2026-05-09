A Chieti, il Comune ha annunciato un piano per creare un unico polo giudiziario, coinvolgendo l'ex ospedale civile e altri edifici storici. Restano ancora da chiarire le modalità di finanziamento per l'acquisto dell’immobile e le destinazioni future degli edifici in stile liberty dell’ex San Camillo. La proposta prevede che il tribunale possa trasferirsi in questa nuova sede, ma dettagli sui costi e sui progetti di riutilizzo non sono ancora stati definiti.

? Domande chiave Come verrebbe finanziato l'acquisto dell'ex ospedale civile da parte del Comune?. Quale destinazione avrebbero gli edifici liberty dell'ex San Camillo?. Come cambierebbe il traffico e i parcheggi nel centro storico?. Perché l'università dovrebbe partecipare al progetto di recupero dell'area?.? In Breve Ristrutturazione ex ospedale civile stimata in meno di 400mila euro per accorpare uffici.. Proposta prevede coinvolgimento dell'Università d'Annunzio per il recupero dell'ex San Camillo.. Investimento di 7 milioni di euro già effettuato per l'adeguamento antisismico del tribunale.. Piano urbanistico include realizzazione parcheggio in via Ciampoli per la nuova cittadella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, il piano di Colantonio: un unico polo per il tribunale

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il piano di Pompilio e Colantonio per le scuole di Chieti: "Presentiamo un programma fattibile, costruito sulle esigenze delle famiglie"Monitoraggio e manutenzione degli edifici scolastici, “controllo partecipato” sulla refezione scolastica, asili nido accessibili e scuolabus: sono...

Chieti, Colantonio in piazza: la coalizione presenta il suo team? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare la nuova coalizione? Come intende Colantonio unire il centro storico e Chieti Scalo?...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chieti, precipita dal quarto piano e muore: vittima un ex carabiniere di 88 anni; Inaugurazione Parafarmacia Campus Chieti; Nuovi ospedali e Case di comunità, la Asl presenta il piano per Chieti; Chieti, scuole sostenibili e servizi per le famiglie: il piano di Colantonio e Pompilio.

Asl Lanciano Vasto Chieti. Adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenzaIl documento è stato approvato con apposita delibera lo scorso 30 gennaio 2018. Il piano, elaborato sulle indicazioni fornite dall’Anac, per la prima volta ingloba al suo interno il Programma per la ... quotidianosanita.it

Provincia di Chieti, 1,7 milioni per strade e 642.000 euro per piano neveIl presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha emesso una serie di decreti inerenti la manutenzione della viabilità per complessivi 1.787.507,99 euro. Nel dettaglio sono stati approvati: ... ansa.it

Corso di Aggiornamento PES – PAV – PEI Addetti Impianti Elettrici (CEI 11-27 ed. VI) . . . #Unimpresa #unimpresachieti #formazione #safetyfirst #SicurezzaSulLavoro #chieti x.com