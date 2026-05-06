Il piano di Pompilio e Colantonio per le scuole di Chieti | Presentiamo un programma fattibile costruito sulle esigenze delle famiglie

Serena Pompilio e Mario Colantonio hanno presentato un piano per le scuole di Chieti che si basa su quattro punti principali: monitoraggio e manutenzione degli edifici scolastici, un controllo partecipato sulla refezione scolastica, l’accessibilità degli asili nido e l’utilizzo di scuolabus. Il progetto si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie e di rendere le strutture più sostenibili. La proposta è stata illustrata in un incontro pubblico dedicato alle questioni scolastiche della città.

Monitoraggio e manutenzione degli edifici scolastici, “controllo partecipato” sulla refezione scolastica, asili nido accessibili e scuolabus: sono questi i quattro pilastri per una scuola sostenibile a Chieti illustrati da Serena Pompilio e Mario Colantonio.Quattro direttrici principali sulle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Asili nido, i criteri per entrare non rispecchiano più le esigenze delle famiglie di oggi: la letteraGentile Redazione, scrivo per portare all’attenzione un tema che riguarda molte famiglie del territorio: i criteri di assegnazione dei punteggi per... Chieti, Colantonio lancia Azione Politica: un mosaico di volti noti? Cosa sapere A Chieti viene presentata la lista Azione Politica per la candidatura di Mario Colantonio. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; La Paganelli si riscatta. Vince gara due agli extra inning.