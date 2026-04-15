Visita guidata al complesso monumentale della Pilotta

Oggi abbiamo avuto l'opportunità di visitare il Complesso Monumentale della Pilotta, un edificio che custodisce importanti opere d’arte appartenute alle famiglie Farnese e Borbone. Durante l’itinerario, siamo entrati nel Teatro Farnese, un esempio di architettura teatrale del XVII secolo ancora oggi considerato tra i più rilevanti. La visita ha permesso di osservare da vicino le caratteristiche architettoniche e le collezioni conservate all’interno della struttura.

Durante la nostra esclusiva visita guidata al Complesso Monumentale della Pilotta, non solo scopriremo la straordinaria collezione d'arte favorita dai Farnese e dai Borbone, ma ci immergeremo anche nell'incanto del Teatro Farnese, pietra miliare dell'architettura teatrale moderna. Le opere di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Brescia: visita guidata al cimitero monumentaleIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Visita guidata al complesso di San Michele in BoscoL’imponente complesso di San Michele in Bosco comprende l’ex-monastero degli Olivetani e la relativa chiesa e sorge alla sommità del colle omonimo,...