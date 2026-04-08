Riunioni in dad? Tra chi chiede Carta docente per il carburante chi dice In presenza si fa anche meno e chi vuole Rendere tutte le attività collegiali obbligatoriamente online! I commenti social
Dopo le recenti dichiarazioni del ministro sull’assenza di possibilità di adottare la didattica a distanza, sui social si è acceso un acceso dibattito tra chi propone di usare la Carta docente per il carburante, chi sostiene che in presenza si lavora anche meno e chi chiede di rendere obbligatorie tutte le attività collegiali online. Le discussioni sono nate in risposta alle indiscrezioni riguardanti misure per ridurre i consumi energetici.
Dopo le indiscrezioni sulle possibili misure per contenere i consumi energetici e la presa di posizione del ministro Giuseppe Valditara, che ha ribadito che la Dad “non è contemplata in alcun modo”, nei commenti il confronto si accende subito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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