Riunioni in dad? Tra chi chiede Carta docente per il carburante chi dice In presenza si fa anche meno e chi vuole Rendere tutte le attività collegiali obbligatoriamente online! I commenti social

Dopo le recenti dichiarazioni del ministro sull’assenza di possibilità di adottare la didattica a distanza, sui social si è acceso un acceso dibattito tra chi propone di usare la Carta docente per il carburante, chi sostiene che in presenza si lavora anche meno e chi chiede di rendere obbligatorie tutte le attività collegiali online. Le discussioni sono nate in risposta alle indiscrezioni riguardanti misure per ridurre i consumi energetici.