Vittoria festeggia i 5 anni con mamma Chiara Ferragni l’influencer | Sei una piccola mini-me

Chiara Ferragni festeggia il compleanno della piccola Vittoria Lucia con un weekend sul Lago di Como. La secondogenita dell’influencer e di Fedez compie 5 anni e la madre, pur non potendone mostrare il volto sui social, ha voluto dedicarle un post. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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