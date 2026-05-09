Chiamate sospette? Ecco come i falsi operatori bancari riescono ad ottenere i codici dei conti correnti

Negli ultimi mesi si è assistito a un incremento delle frodi telefoniche legate a falsi operatori bancari. In questi casi, i truffatori chiamano le vittime e si presentano in due modalità diverse: alcune volte fingendo di essere rappresentanti della banca, altre volte adottando ruoli diversi per ottenere informazioni sensibili. Lo scopo di queste chiamate è spesso quello di ottenere i codici dei conti correnti.

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