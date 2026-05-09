Chiamate sospette? Ecco come i falsi operatori bancari riescono ad ottenere i codici dei conti correnti
Negli ultimi mesi si è assistito a un incremento delle frodi telefoniche legate a falsi operatori bancari. In questi casi, i truffatori chiamano le vittime e si presentano in due modalità diverse: alcune volte fingendo di essere rappresentanti della banca, altre volte adottando ruoli diversi per ottenere informazioni sensibili. Lo scopo di queste chiamate è spesso quello di ottenere i codici dei conti correnti.
Negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle frodi telefoniche. Il truffatore contatta telefonicamente la vittima e può presentarsi in due modi. Il falso operatore bancario: avvisa di un "movimento sospetto" o di un "attacco hacker" sul conto, chiedendo di spostare i fondi su un "conto.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Controlli bancari fiscali: come l’Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti e quando scatta un accertamentoL'Agenzia delle Entrate analizza conti correnti e movimenti finanziari per verificare la coerenza con i redditi dichiarati, individuando incongruenze...
Leggi anche: Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Chiamate sospette? Ecco come i falsi operatori bancari riescono ad ottenere i codici dei conti correnti; Stop alle chiamate su luce e gas: cambia tutto per i consumatori; Attenti: chiamano con un finto numero del Cup; Si fingono Carabinieri per truffare anziano, arrestati dalla Polizia di Crotone: ecco come si sono mossi.
WhatsApp ora consente di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti: ecco come fareNuova funziona aggiunta da WhatsApp, che consente agli utenti di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. Ecco come fare per attivarla. WhatsApp, ora si possono silenziare le chiamate da numeri ... notizie.it
WhatsApp, come silenziare le chiamate da sconosciuti e bloccare lo spamCome silenziare le chiamate da sconosciuti su WhatsApp? La funzione è ormai attiva da circa tre anni, ma molti utenti non ne sono a conoscenza e infatti l'app in queste ore sta ricordando che esiste q ... wired.it
Nuova allerta truffe: i malviventi ora utilizzano finti numeri a tre cifre per svuotare i conti correnti .Massima attenzione alle chiamate sospette #truffe #allerta #sicurezza #telefonia #polesine #lavocedirovigo facebook
Schermo chiamate non rifiutando le chiamate spam Pixel 10 reddit