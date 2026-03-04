Controlli bancari fiscali | come l'Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti e quando scatta un accertamento

L'Agenzia delle Entrate esamina i conti correnti e i movimenti finanziari delle persone fisiche e delle imprese, confrontando i dati con le dichiarazioni dei redditi presentate. Se vengono riscontrate discrepanze tra quanto dichiarato e le movimentazioni registrate, può avviarsi un procedimento di verifica fiscale. Questi controlli mirano a garantire la correttezza delle dichiarazioni e a prevenire eventuali evasioni.

L'Agenzia delle Entrate analizza conti correnti e movimenti finanziari per verificare la coerenza con i redditi dichiarati, individuando incongruenze che possono far scattare un accertamento. La regolarità fiscale dipende dalla documentazione e dalla tracciabilità delle operazioni. Ecco cosa c'è da sapere per evitare contenziosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

