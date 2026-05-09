Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, si sono verificati incidenti che hanno avuto conseguenze sulla classifica generale. Una caduta in discesa sulle strade bulgare ha coinvolto alcuni corridori, portando alla loro uscita dalla corsa. Tra questi, alcuni uomini di classifica sono stati costretti a lasciare la gara, causando modifiche significative nelle posizioni di vertice. La squadra coinvolta ha comunicato l’assenza di ulteriori aggiornamenti sui propri atleti.

Arrivano già alla seconda tappa i primi importanti risvolti per la classifica generale al Giro d’Italia 2026, in seguito alla terribile caduta avvenuta oggi in discesa sulle strade bulgare. Un incidente ad alta velocità provocato principalmente dall’asfalto bagnato che ha portato addirittura alla neutralizzazione provvisoria della corsa per assenza della necessaria copertura delle ambulanze. Tutti i mezzi di soccorso ed il personale medico erano infatti impiegati ad aiutare i tanti ciclisti coinvolti nella caduta di massa, con alcuni di loro che non sono riusciti a ripartire abbandonando la Corsa Rosa ancor prima di toccare il suolo italiano (le prime tre frazioni si disputano in Bulgaria).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono gli uomini di classifica già fuori dai giochi al Giro d’Italia? Brutto colpo per la UAE

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