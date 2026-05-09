Nell'ultima puntata di Amici sono stati eliminati Alex, Gard e Riccardo, portando avanti il percorso verso la finale. Alex Calu, ballerino di 19 anni nato a Napoli, ha partecipato con una specializzazione nel latino-americano ed è stato campione italiano Under 21. I tre concorrenti hanno lasciato il programma a pochi passi dalla fase finale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle eliminazioni.

Chi sono Alex, Gard e Riccardo: gli ultimi eliminati ad Amici? Alex Calu, ballerino di 19 anni nato a Napoli e specializzato nel latino-americano, si è presentato nella scuola forte del titolo di campione italiano Under 21. Nel programma è stato seguito da Veronica Peparini fino all’eliminazione al serale del 25 aprile, quando è diventato il nono eliminato dell’edizione. In passato, il ragazzo ha sofferto di disturbi alimentari, come raccontato durante l’esperienza ad Amici 25. “Ho avuto problemi fisici, disturbi alimentari quando avevo 16 o 17 anni. Ero davvero molto magro, troppo”, la sua toccante testimonianza nel programma di canale 5. Ora, fortunatamente, sembra aver svoltato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Alex, Gard e Riccardo: gli ultimi eliminati ad Amici a un passo dalla finale

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