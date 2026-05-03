Nella settima puntata del Serale di Amici 2026, Gard e Riccardo sono stati eliminati. Entrambi sono tra i concorrenti che hanno lasciato la fase finale del talent show di Canale 5, che si avvicina alla conclusione con poche puntate rimaste. La puntata ha visto quindi la loro uscita dalla competizione, mentre gli altri concorrenti proseguono verso la proclamazione del vincitore.

Il Serale di Amici 2026 finisce qui per Gard e Riccardo. I due cantanti sono infatti gli eliminati della settima puntata delle fase finale del talent show di Canale 5, ormai arrivata a pochissime puntate dall’elezione del vincitore. Il verdetto è stato comunicato ai telespettatori durante la messa in onda della puntata su Canale 5, registrata lo scorso giovedì. I tre allievi finiti al ballottaggio sono rientrati in casetta e hanno aspettato che Maria De Filippi si collegasse con loro per scoprire chi doveva lasciare la scuola. Gard (Pettinelli-Lo) e Riccardo (Zerbi-Celentano) hanno avuto la peggio contro il cantante Lorenzo (Cuccarini-Peparini), il terzo candidato all’eliminazione, che invece si è salvato.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, eliminati Gard e Riccardo

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