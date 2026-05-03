Amici 2026 eliminati Gard e Riccardo | la puntata di sabato 2 maggio

Nella puntata di sabato 2 maggio di Amici 2026 sono stati eliminati Gard e Riccardo. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, ha visto i due concorrenti abbandonare il programma durante la fase serale. La puntata ha coinvolto i ragazzi in varie esibizioni, con la decisione finale che ha portato alla loro eliminazione. La trasmissione prosegue con altri partecipanti ancora in gara.

(Adnkronos) – Doppia eliminazione ad Amici 2026 nel serale di ieri, sabato 2 maggio. A lasciare il programma condotto da Maria De Filippi sono stati Gard e Riccardo. Al ballottaggio finale c'erano Lorenzo che si è eisbito con il brano 'Dimmelo tu', Riccardo che ha cantato 'Gira' e Gard che ha chiuso con 'Lacrime di fango'. I giurati hanno votato in segreto. Gard (Gabriele), 18 anni, è un cantautore e abita a Genova. "Per me cantare è liberarsi, essere se stessi, provare, sbagliare. Tutto ti dà qualcosa per fare meglio, soprattutto sbagliare”, aveva detto entrando nel programma. Riccardo, 19 anni, cantautore anche lui, vive a Malnate (Varese).🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Amici 25 | eliminato quarta puntata | Caterina | eliminato serale amici

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