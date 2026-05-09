Chi sceglie i fornitori del condominio? Quello che devi sapere per evitare inganni e spese extra

Da cityrumors.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si tratta di scegliere i fornitori per un condominio, è importante conoscere le regole da seguire e i limiti delle competenze dell’amministratore. La gestione delle spese e la valutazione dei preventivi sono aspetti fondamentali per evitare costi imprevisti. In questo articolo si analizzano le procedure legali per opporsi a spese considerate eccessive, facendo riferimento alle norme del Codice Civile.

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Guida pratica alla gestione dei fornitori in condominio: come valutare i preventivi, i limiti di potere dell’amministratore e le procedure legali per opporsi a spese eccessive secondo il Codice Civile. Condominio, attenzione ai fornitori: come evitare spese troppo alte e quando il condomino può opporsi. Nel corso della gestione di un edificio, il condominio si affida frequentemente a imprese esterne e professionisti per pulizie, manutenzioni, lavori edili, ascensori, impianti e utenze. Proprio per questo motivo è importante capire chi sceglie i fornitori, quali limiti deve rispettare l’amministratore e soprattutto come il condomino possa difendersi da costi eccessivi o decisioni poco trasparenti.🔗 Leggi su Cityrumors.it

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