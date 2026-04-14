The Mandalorian and Grogu | tutto quello che devi sapere prima del film

Dopo tre stagioni, la serie televisiva ambientata nell’universo di Star Wars si prepara a una nuova fase. La storia segue le avventure di un cacciatore di taglie e di un piccolo essere chiamato Grogu. La narrazione si è sviluppata attraverso episodi trasmessi in streaming e ha introdotto personaggi e elementi che saranno centrali in un prossimo film. L’attesa cresce tra i fan, desiderosi di scoprire come si concluderà questa trama.

Dopo tre stagioni di The Mandalorian, l’universo costruito attorno al Mandaloriano più amato della galassia è pronto a fare un passo decisivo. Non più solo streaming, The Mandalorian and Grogu arriverà al cinema in Italia il 20 maggio 2026, segnando un ritorno importante per Star Wars sul grande schermo. Il progetto sarà diretto da Jon Favreau, già mente creativa della serie e proprio da qui nasce la volontà di proseguire il racconto senza interromperne la continuità. Quindi, NON uno spin-off, ma una vera estensione della storia. La storia continua. Il film si inserirà dopo gli eventi della terza stagione di The Mandalorian, e non sarà una semplice continuazione, ma un assestamento per i suoi protagonisti.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: tutto quello che devi sapere prima del film THE MANDALORIAN AND GROGU (2026) Super Bowl Trailer Leggi anche: Viaggio in Egitto: Tutto quello che devi sapere prima di partire Leggi anche: Tutto quello che devi sapere prima di tornare a Los Santos