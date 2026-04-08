Ieri sera, martedì 7 aprile 2026, è avvenuto l’eliminato del Grande Fratello Vip. La puntata ha visto anche nuove nomination e qualche sorpresa inaspettata tra i concorrenti. Durante la serata sono scoppiati alcuni litigi e si è parlato di un episodio chiamato

Nuova puntata del GF Vip, nuovo eliminato, sorpresa in diretta per Raimondo Todaro Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, martedì 7 aprile 2026. Il concorrente meno votato al televoto è stato eliminato definitivamente. Raimondo Todaro ha ricevuto una sorpresa. Diverse le di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, 7 aprile 2026: un eliminato, nuove nomination, sorprese, litigi e "tanga gate"

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

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Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 30 marzo 2026? Eliminato e nomination della quinta puntataLa quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 30 marzo 2026, ha confermato quanto il clima all'interno della Casa sia diventato incandescente. Tra sorprese familiari toccanti e conf ... tag24.it

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