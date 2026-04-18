Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera colpo di scena con eliminato e primo finalista nuove nomination e scontri

Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, è stato annunciato il primo finalista del reality, con un colpo di scena riguardante l’eliminato. Sono state effettuate nuove nomination e sono scoppiati alcuni scontri tra i concorrenti. Ilary Blasi ha comunicato il nome del primo finalista, segnando un momento decisivo nel corso della trasmissione. La puntata ha visto anche l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti e ulteriori discussioni tra i partecipanti.

Ilary Blasi ha annunciato il nome del primo finalista del GF Vip nella puntata di ieri sera, venerdì 17 aprile 2026 Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello VIP ieri sera, venerdì 17 aprile 2026, ma attenzione, c'è stato un colpo di scena per i concorrenti: nessuno è stato eliminato, ma è s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Grande Fratello VIP, Commenti a Caldo della Terza Puntata, Eliminato Dario Cassini, In nomination……

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