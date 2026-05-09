Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, ha dichiarato di provare vergogna per quanto accaduto. Cresciuta in una famiglia molto protettiva, fin da giovane ha deciso di entrare nel mondo della notte, cercando uno spazio per affermare la propria identità. La sua esperienza nel settore è iniziata in età precoce, offrendo un contesto in cui ha potuto cimentarsi e costruire una propria realtà.

S arah Borruso è cresciuta in una famiglia iperprotettiva e nell’idea di non potercela fare da sola, Sarah entrerà fin da giovanissima nel mondo della notte, che le restituirà uno spazio dove poter finalmente creare la propria identità. L’incontro con Alberto Genovese sfocerà in una relazione manipolatoria, che la spingerà nel tempo ad accettare pratiche sempre più estreme. Cose che non avrebbe mai pensato di accettare. Sarah Borruso, ex di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato a 8 anni e 4 mesi e poi a ulteriori 3 anni e 4 mesi, per violenza sessuale, detenzione e cessione di stupefacenti, è pronta a parlare. Lo fa in un libro dal titolo “ Anatomia di un sentimento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sarah Borruso, l’ex di Alberto Genovese: “Provo vergogna per quello che è stato fatto”

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