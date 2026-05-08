Domani a Verissimo verrà trasmessa un’intervista a Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, coinvolta nel caso giudiziario noto come “Terrazza Sentimento”. La donna ha dichiarato che il sistema in cui si trovava era malsano e degradante e ha espresso il senso di vergogna per le sue azioni. Ha anche parlato del percorso difficile che ha affrontato per arrivare a questa occasione.

Andrà in onda domani, sabato 9 maggio, a Verissimo l’intervista a Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, protagonista del caso giudiziario noto come “Terrazza Sentimento”. Per la prima volta in televisione, nel programma di Silvia Toffanin, Borruso riporta al centro dell’attenzione la fase della sua vita accanto all’imprenditore, condannato per diversi reati tra cui violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Al centro del racconto c’è il contesto delle feste organizzate da Genovese tra Milano e Ibiza, finite sotto la lente della magistratura. “Terrazza Sentimento? Era un sistema collaudato, malsano e degradante. Provo vergogna per quello che ho fatto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Terrazza Sentimento era un sistema malsano e degradante. Provo vergogna per quello che ho fatto. Ho affrontato un difficile percorso per essere qui”: Sarah Borruso sul caso Genovese a Verissimo

TERRAZZA SENTIMENTO: RECENSIONE DELLA SERIE TV NETFLIX SU ALBERTO GENOVESE #terrazzasentimento

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Sarah Borruso a Verissimo: “Terrazza Sentimento era un sistema malsano e degradante”Sarah Borruso sarà ospite della trasmissione televisiva Verissimo nella puntata in onda sabato 9 maggio alle 16.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: L’ex di Genovese torna con un libro e un podcast, monetizzando la rinascita. Ma sarà tutto vero? - Gabriele Parpiglia.

Caso Terrazza Sentimento, a Verissimo la prima intervista tv dell'ex compagna di Alberto GenoveseIl caso Terrazza Sentimento a Verissimo di sabato 9 maggio con la prima intervista tv dell'ex compagna di Alberto Genovese, Sarah Borruso. tgcom24.mediaset.it

Sarah Borruso a Verissimo: la verità sul caso Terrazza SentimentoSarah Borruso racconta a Verissimo il suo ruolo nel caso Terrazza Sentimento, dichiarando dolore e solidarietà alle vittime e presentando il suo nuovo libro. megamodo.com