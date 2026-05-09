Chi è Pippo Pelo la sua storia | dall’inizio al successo

Pippo Pelo, nome d’arte di Cesare Falcone nato nel 1966, ha una carriera che dura quasi tre decenni nel mondo della radio. Conosciuto dal pubblico sin dagli anni ‘90, ha costruito la sua notorietà nel settore radiofonico, diventando una presenza consolidata e riconoscibile nel panorama italiano. La sua attività si è sviluppata nel corso degli anni, portandolo a raggiungere una certa popolarità tra gli ascoltatori.

Pippo Pelo, nome d’arte di Cesare Falcone, classe 1966, è conosciuto da quasi 30 anni dal pubblico radiofonico. La sua avventura nel mondo della radio, inizia in realtà solo pochi anni prima, nel 1984, a Salerno, quando aveva appena diciotto anni. Un amico lo informa dell’avvio di una nuova radio nella loro città, Radio Bussola 24, una piccola emittente che trasmetteva da un condominio di Salerno, e così ha inizio il suo amore per la radio. Con gli anni questa passione si avvicina sempre più a un lavoro a tutti gli effetti, così nel 1989 partecipa ai provini di Radio Kiss Kiss, allora in cerca di nuovi giovani talenti. Supera la selezione,...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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