Chi è Paolo Sarullo dall’aggressione dei bulli al palco di Sanremo | la sua storia

Paolo Sarullo è un giovane che ha vissuto un episodio di aggressione da parte di alcuni bulli ad Albenga, evento che ha attirato l’attenzione nazionale. Successivamente, è salito sul palco di Sanremo, protagonista di un intervento che ha portato il suo messaggio contro la violenza. La sua vicenda ha fatto parlare di sé in tutta Italia, diventando un simbolo di resilienza.

Dalla tragedia di Albenga al messaggio contro la violenza: la storia del giovane che ha commosso l’Italia intera Il Festival. Il Festival di Sanremo 2026 si ferma per riflettere su una ferita aperta che attraversa il Paese. Durante la diretta di giovedì 26 febbraio, il palco dell’Ariston ha accolto la testimonianza di Paolo Sarullo, il venticinquenne ligure diventato simbolo della lotta contro il bullismo. La kermesse ha scelto di dedicare un momento centrale della scaletta a questo racconto per trasformare il dolore individuale in una consapevolezza collettiva. La vicenda di Paolo inizia in una drammatica notte di maggio del 2024, quando un gesto di inaudita violenza ha spezzato i sogni di un ragazzo solare. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Chi è Paolo Sarullo, dall’aggressione dei bulli al palco di Sanremo: la sua storia Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo: dall’aggressione all’Ariston(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 stasera, giovedì 26 febbraio, dedica un momento di grande intensità ad un messaggio contro la violenza... Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo, 25 anni, rimasto tetraplegico dopo un’aggressione: «Non deve più succedere a nessuno»Paolo Sarullo stava tornando a casa dopo una serata in discoteca, insieme a un amico. Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Sanremo 2026, Paolo Sarullo chi è: dall'aggressione al coma; Paolo Sarullo a Sanremo 2026: Stop alla violenza sui giovani. Ho perdonato i miei aggressori; Paolo Sarullo, chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca. La battuta a Conti: Non mollo un c***o; Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo dall'aggressione al palco dell'Ariston. VIDEO. Chi è Paolo Sarullo: il giovane porta a Sanremo una storia di orrore, perdono e resilienzaChi è Paolo Sarullo: il giovane a Sanremo. Una storia di orrore, perdono e resilienza, che vuole far riflettere sul tema della violenza ... mam-e.it Chi è Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile: Non deve succedere più a nessunoIl 25enne ligure, rimasto tetraplegico dopo un'aggressione per un monopattino, commuove con un messaggio di perdono: Stop alla violenza sui giovani. tgcom24.mediaset.it Un aggettivo per il grande Paolo Sarullo - facebook.com facebook Aggredito per un monopattino, Paolo Sarullo e il messaggio di perdono #laspezia x.com