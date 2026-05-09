Dopo un lungo matrimonio con Federica, l’attore ha vissuto un difficile divorzio. La sua prima compagna era Nancy Brilli, con cui ha condiviso un rapporto intenso che si è concluso con la separazione. Recentemente, si è parlato di Paola Romano, che sarebbe la nuova compagna dell’attore. La notizia arriva in un momento in cui si discute anche della fine del suo matrimonio precedente.

Il primo matrimonio di Massimo Ghini è stato con la bellissima Nancy Brilli. Nonostante un grande affetto e una grande passione il divorzio è stato inevitabile. La relazione più difficoltosa, per Massimo Ghini, è stata probabilmente quella con la seconda moglie Federica Lorrai, dalla quale ha avuto i suoi due primi figli: i gemelli Camilla e Lorenzo nati nel 1994. La loro separazione, infatti, è stata molto burrascosa. Massimo Ghini ha denunciato l’ex moglie Federica Lorrai più di una volta con la pesante accusa di estorsione. Inoltre Il 24 luglio 2000 la Lorrai aveva denunciato a sua volta l’attore in quanto non aveva adempito al pagamento degli alimenti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paola Romano, la moglie di Massimo Ghini dopo il brutto divorzio dall’ex Federica

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Chi sono le due ex mogli e l’attuale moglie di Massimo Ghini: “Con Nancy divertimento, con Federica un inferno, ora ho la pace con Paola”Dopo due matrimoni brevi, Massimo Ghini è legato da oltre vent’anni alla moglie Paola Romano: “Ogni tanto mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma...

Chi è la moglie di Eric Dane, Rebecca Gayheart e l’annullamento del divorzio dopo la diagnosi di SLAEric Dane e la moglie Rebecca Gayheart si sono sposati nel 2004, due anni prima che lui ottenesse il ruolo preferito dai fan, quello del Dr.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Lutto per l’assessora Paola Romano: è scomparso il padre Franco, storico professore del Panetti; Bari, lutto per l'assessora Paola Romano: è morto a 75 anni il padre Franco. Un prof 10 e lode; Bari, lutto per l'assessora Paola Romano: è morto il papà, Franco. Ex prof del Panetti aveva 75 anni; Bad Bunny invecchiato, Katy Perry col volto coperto da una maschera di ferro, Lauren Sánchez Bezos Madame X, Heidi Klum statua vivente: ecco come le grandi star di Hollywood, della musica, dello sport hanno interpretato il tema di quest'anno del Met Gal.

Chi è Paola Romano, moglie Massimo Ghini | Un amore che va avanti da 22 anniChi è la moglie Massimo Ghini, Paola Romano: Ci siamo conosciuti a cena da Alessandro Haber Al fianco di Massimo Ghini c’è una donna speciale da oltre un ventennio, più precisamente parliamo di Paol ... ilsussidiario.net

Paola Romano, chi è la moglie di Massimo Ghini | L’attore: La conquistai così la notte di Capodanno…Massimo Ghini ripercorre le fasi del suo matrimonio con la moglie Paola Romano: La prima volta che la incontrai ci riconoscemmo perché... ... ilsussidiario.net

"Paola Benevento" - Results on X | Live Posts & Updates x.com