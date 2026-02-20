Chi è la moglie di Eric Dane Rebecca Gayheart e l’annullamento del divorzio dopo la diagnosi di SLA

Eric Dane e la moglie Rebecca Gayheart si sono sposati nel 2004, due anni prima che lui ottenesse il ruolo preferito dai fan, quello del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Nel 2018 Rebecca aveva presentato istanza di scioglimento del loro matrimonio durato 14 anni. Hanno due figlie Billie, 15 anni, e Georgia, 14 anni. «Penso che sia importante non considerare una relazione che finisce come un fallimento. È solo una stagione. Non è stato un fallimento. È stato un enorme successo. Siamo stati sposati per 15 anni e abbiamo avuto due splendidi bambini, quindi penso che sia una relazione di successo, ed è così che la vediamo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, l'attore 53enne di Grey's Anatomy lascia moglie e due figlie

Leggi anche: Eric Dane, come sta dopo la diagnosi di SLA: “Infermieri 24 ore su 24”. L’ex moglie al suo fianco

Eric Dane si è spento a soli 53 anni. volto amatissimo di Grey’s Anatomy come il carismatico Mark Sloan e interprete del tormentato Cal Jacobs in Euphoria, è morto ieri notte. Diagnosticata nel 2025 la SLA, Dane ha affrontato la malattia con coraggio, trasform - facebook.com facebook

E' morto l'attore Eric Dane, era il "dottor bollore "di Grey's Anatomy x.com