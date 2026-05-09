L'avversario di Sinner al torneo è un tennista austriaco con un solo precedente in carriera. Nel gennaio scorso, durante un match in Australia, ha giocato un tie break del quinto set contro un avversario statunitense. Dopo aver vinto il set, si è avvicinato alla rete per salutare l’avversario, convinto che il match fosse terminato. Questa vicenda ha attirato l'attenzione per la sua gaffe evidente.

Sinner-Ofner dura un’oretta circa, finisce 6-2 6-4 per l’azzurro e gli consegna l’ennesimo titolo stagionale. Solo che parliamo del 2019: l’unico precedente fra Jannik ed il suo primo avversario sulla terra romana risale al circuito Challenger. Sfida speciale, quella del novembre 2019: l’ultima della stagione, nonché l’ultimo torneo vinto dall’altoatesino a quel livello prima di spostarsi sul circuito Atp. Una curiosità su Sinner-Ofner? Nel 2019 come in questo maggio 2026, Jannik gioca in casa. Perché quel Challenger si teneva a Ortisei, sulle montagne della Val Gardena. È trascorsa una vita da quell’unico precedente: quasi sette anni, una pandemia, la mostruosità di 28 titoli Atp (di cui 4 Slam) che hanno poi portato Sinner in cima al tennis mondiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Ofner, l'avversario di Sinner: un unico precedente e quella gaffe mostruosa a Melbourne

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