Mia Sangiuliano ha 22 anni ed è figlia di Nathalie Caldonazzo e di un imprenditore napoletano. La donna è nata dal matrimonio tra i due, che si sono separati nel tempo. Recentemente, Mia ha parlato di un rapporto difficile con il padre, affermando di averlo odiato molto. La sua madre è nota al pubblico per la carriera di attrice e showgirl.

Nathalie Caldonazzo è madre di Mia, la figlia ha 22 anni ed è nata dal matrimonio con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Tra Riccardo e Nathalie è scoppiato l’amore nel 2004 e nel giro di poco tempo hanno avuto una figlia, ma il loro rapporto si è consumato in fretta e ad oggi hanno pessimi rapporti. La showgirl lo ha definito “la persona che ho odiato di più”. Anche Mia, di conseguenza, ha sempre avuto un rapporto difficile col padre. “Purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile. Ho provato anche a parlare ma c’è della rabbia dentro, io non ho mai voluto parlare male di lui comunque”. Chi è Mia Sagiuliano, la figlia di Nathalie Caldonazzo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mia Sagiuliano, la figlia di Nathalie Caldonazzo e Riccardo: “Lui è la persona che ho odiato di più”

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