Nella giornata di ieri, un uomo è stato fermato dopo aver tentato di portare via un bambino all’interno di un supermercato. L’episodio si è verificato in un punto vendita di grandi dimensioni, dove il bambino era entrato da solo. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo, che ora è sotto interrogatorio. Sul caso sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Sembrava una scena uscita da un thriller americano: un bambino che entra da solo in un supermercato per comprare una bottiglietta di tè, uno sconosciuto che gli si avvicina alle casse, la mano appoggiata sulla spalla, il tentativo di trascinarlo via mentre intorno nessuno, almeno per qualche secondo, capisce davvero cosa stia succedendo. Invece non era un film. È accaduto davvero, nel tardo pomeriggio di giovedì, all’Esselunga di piazza Oldrini, a Sesto San Giovanni. Il protagonista della vicenda, suo malgrado, è un bambino marocchino di appena 10 anni. Era entrato nel supermercato con il permesso della madre, rimasta all’esterno del punto vendita, per acquistare qualcosa da bere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi è l'uomo che ha tentato di rubare un bimbo all'Esselunga

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Finta baby sitter tenta di rapire una bambina di 3 anni all’uscita di scuola

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