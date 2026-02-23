Chi è Emil Mortu l'uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato scambiandola per un peluche

Emil Mortu, un uomo di 47 anni, ha tentato di portare via una bambina di un anno in un supermercato, credendo fosse un peluche. La confusione è avvenuta mentre la famiglia faceva la spesa, e il sospetto è nato dal comportamento dell’uomo. La polizia ha fermato l’uomo subito dopo, quando alcuni clienti hanno assistito alla scena. La bambina è rimasta illesa e sta bene.

Emil Mortu è il 47enne che ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato, scambiandola per un peluche. Per l'uomo - senza fissa dimora e di origini rumene - la difesa ha chiesto l'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato: “Non sapevo se fosse vera o un peluche”Il 14 febbraio, un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, causando grande sconcerto nella comunità.

Chi è il 47enne rumeno Mortu Emil, il senzatetto che ha tentato di rapire la bimba all'Esselunga (BG) era stato identificato giorni primaMortu Emil, un romeno di 47 anni senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bambina all’Esselunga di Bergamo, dopo essere stato già identificato alcuni giorni prima dell’accaduto.

Emil Mortu, l'uomo che aveva tentato di rapire una bambina all'Esselunga durante l'interrogatorio: Mi sembrava un pelucheConfermata la custodia cautelare in carcere per Emil Mortu, 47enne romeno accusato di aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno dell’Esselunga a Bergamo. tg.la7.it

La bambina e il tentato sequestro al supermercato di Bergamo: la difesa di Emil Mortu chiede la perizia psichiatricaL'aggressione all'Esselunga di via Corridoni. Come anticipato, l'avvocata dell'arrestato ha presentato istanza per approfondirne le condizioni mentali ... bergamo.corriere.it

