Epstein era ossessionato da Chiara Baschetti voleva incontrarla Chi è l’attrice italiana che ha detto no al finanziere | Il mio istinto mi ha guidata
Nel 2015-2016, Jeffrey Epstein mostrò un interesse ossessivo per l’attrice italiana Chiara Baschetti, cercando di incontrarla senza successo. Nei cosiddetti “Epstein files” si trova anche un suo nome, che testimonia la sua presenza tra le persone che il finanziere voleva avvicinare. Epstein, condannato per abusi su minori, inviò messaggi nella speranza di un incontro con l’attrice, ma lei decise di rifiutare, seguendo il suo istinto. La vicenda si aggiunge alle numerose ricerche di Epstein di contatti con figure pubbliche.
Negli “Epstein files” c’è anche un’attrice italiana: Chiara Baschetti. La sua presenza nei famigerati documenti risale al 2015-2016, quando il miliardario condannato per pedofilia le scrisse nella speranza – vana – di incontrarla. Ma chi è Chiara Baschetti? Chiara Baschetti, chi è?. Nata a Cesena nel 1987, inizia la carriera come modella sfilando per brand prestigiosi, da Armani a Fendi e Gaultier, eppure da piccola Chiara sognava ben altro. La sua aspirazione era diventare missionaria in Africa, ma la vita l’ha portata a percorrere altre strade. Nel 2015 debutta sul grande schermo con “Ma che bella sorpresa” di Alessandro Genovesi, al fianco di Claudio Bisio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
