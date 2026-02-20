Epstein era ossessionato da Chiara Baschetti voleva incontrarla Chi è l’attrice italiana che ha detto no al finanziere | Il mio istinto mi ha guidata

Negli “Epstein files” c’è anche un’attrice italiana: Chiara Baschetti. La sua presenza nei famigerati documenti risale al 2015-2016, quando il miliardario condannato per pedofilia le scrisse nella speranza – vana – di incontrarla. Ma chi è Chiara Baschetti? Chiara Baschetti, chi è?. Nata a Cesena nel 1987, inizia la carriera come modella sfilando per brand prestigiosi, da Armani a Fendi e Gaultier, eppure da piccola Chiara sognava ben altro. La sua aspirazione era diventare missionaria in Africa, ma la vita l’ha portata a percorrere altre strade. Nel 2015 debutta sul grande schermo con “Ma che bella sorpresa” di Alessandro Genovesi, al fianco di Claudio Bisio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

