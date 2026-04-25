Nathalie Caldonazzo si è sposata a Bari con Filippo Maria Bruni. L’uomo ha dichiarato che la sua compagna “era un’altra persona” e che ha aspettato che fosse pronta prima di fare il passo. Per anni, Bruni aveva osservato l’attrice da lontano, seguendola in televisione e sulle copertine, prima di decidere di avvicinarsi. La cerimonia si è svolta recentemente nella città pugliese.

Per anni l’aveva ammirata da lontano, guardandola in televisione o sulle copertine delle riviste, in attesa che i tempi fossero maturi per farsi avanti. Quel lungo desiderio silenzioso si è trasformato in realtà nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, quando Filippo Maria Bruni ha visto Nathalie Caldonazzo camminare verso di lui lungo la navata della Basilica di San Nicola a Bari. La showgirl ed ex compagna di Massimo Troisi, a quasi cinquantasette anni, ha celebrato il suo matrimonio pugliese con il cinquantaquattrenne direttore dell’Accademia Cittadella Nicolaiana, chiudendo un cerchio sentimentale che ha i contorni della predestinazione. L’attesa dello sposo e la cena “galeotta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nathalie Caldonazzo si è sposata a Bari, chi è il marito Filippo Maria Bruni: “Era un’altra persona, ha aspettato di essere pronto per me”

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