Adriana Volpe commossa per la sorpresa del compagno Dario | Volevo proteggerlo per questo non ne parlavo

Durante una puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 8 maggio, Adriana Volpe si è mostrata visibilmente emozionata per la sorpresa ricevuta dal suo compagno. La donna ha raccontato di aver voluto proteggerlo e di aver deciso di non parlarne in precedenza. La sorpresa consisteva in una lettera scritta dal suo partner, letta davanti agli altri concorrenti.

Adriana Volpe si commuove per la sorpresa che le fa il suo Dario, scrivendole una lettera che poi è stata letta nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio. L'imprenditore le rivolge parole d'amore e la conduttrice ribadisce di non aver parlato della loro relazione per proteggere la loro riservatezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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