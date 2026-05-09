Chelsea punta Pavlovic | il Milan chiede 50 milioni per il serbo

Il club londinese ha mostrato interesse per il difensore serbo, attualmente in forza al Milan, che chiede 50 milioni di euro per la cessione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte delle squadre coinvolte, ma si parla di possibili offerte da altri club. Il Milan ha dichiarato che eventuali ricavi dalla vendita verranno impiegati per rafforzare altre aree della rosa.

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? Domande chiave Chi sono gli altri club pronti a sfilare il serbo al Chelsea?. Come intende il Milan utilizzare i fondi della vendita di Pavlovic?. Perché la dirigenza rossonera rifiuta lo scambio con Benoit Badiashile?. Quale nuovo difensore arriverà in Serie A grazie a questa operazione?.? In Breve Milan chiede 50 milioni dopo l'investimento iniziale di 18 milioni per il serbo.. Manchester United e club della Saudi Pro League monitorano il giocatore.. Il Milan punta a usare i fondi per acquistare Mario Gila dalla Lazio.. Chelsea valuta la partenza di Benoit Badiashile per ristrutturare la difesa.. Il Chelsea prepara una mossa di mercato per Strahinja Pavlovic durante la prossima finestra estiva, mentre il Milan stabilisce una valutazione di circa 50 milioni di euro per il difensore serbo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chelsea punta Pavlovic: il Milan chiede 50 milioni per il serbo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioniIl futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo. Calciomercato Milan, per Pavlovic futuro in rossonero: pronto il rinnovo per il serboDa possibile esubero a titolare indiscutibile del Milan: quanto è cambiata la vita di Strahinja Pavlovic con l'avvento di Massimiliano Allegri sulla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chelsea su Pavlovic: i Blues insidiano il futuro del serbo, la strategia del Milan; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: CHELSEA SU PAVLOVIC: I BLUES INSIDIANO IL FUTURO DEL SERBO, LA STRATEGIA DEL MILAN; TRIBUNA.COM * SERIE A: CHELSEA SU PAVLOVIC: I BLUES INSIDIANO IL FUTURO DEL SERBO, LA STRATEGIA DEL MILAN. Milan, c'è anche il Chelsea su Pavlovic: valutazione di 50 milioniCon o senza Champions, molto si muoverà in un'estate che in Via Aldo Rossi potrebbe essere turbolenta e fra i tanti giocatori che potrebbero lasciare Milano c'è anche l'uomo che più è riuscito a ... calciomercato.com Pavlovic tra conferme rossonere e un mercato estivo che può cambiare gli equilibri: il Chelsea in pressing sul serboPavlovic tra conferme rossonere e un mercato estivo che può cambiare gli equilibri: il Chelsea in pressing sul serbo ... calcionews24.com Secondo #Pedullà, la #Juve monitora con attenzione Nicolas #Jackson Dopo l'esperienza al #BayernMonaco, la punta tornerà al #Chelsea ma il suo futuro resta un rebus Nonostante il rientro a Londra, il calciatore ha già ricevuto proposte allettanti dai t x.com Matt Law: Penso che Cesc Fabregas sia in considerazione al Chelsea. Gli altri 3 candidati (Alonso/Iraola/Silva) sono maggiormente in considerazione. Se Cesc lo farebbe, è altamente, altamente dubbioso. reddit