Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus | perché ha deciso di non andare in conferenza
L'allenatore non parteciperà alla conferenza stampa prima della partita tra Roma e Juventus. In sua vece, sarà presente il calciatore Kalulu, come già avvenuto in occasioni precedenti, tra cui l'eliminazione dalla Champions League. La decisione di non intervenire ai microfoni è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa vigilia.
Ci sarà Kalulu nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus: Spalletti non parlerà ai giornalisti, così come accaduto dopo l'eliminazione dalla Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Juventus, perchè Spalletti non ha parlato in conferenza stampa
Leggi anche: Juventus-Roma, Spalletti parla in conferenza stampa: “Mi ha fatto piacere vedere i ragazzi allenarsi in maniera corretta. Gasperini un modello, ha inventato un modo”
#seriea Spalletti nuovo allenatore della Juventus: le prime parole del Mister
Una selezione di notizie su Roma Juventus.
Temi più discussi: Juve, Spalletti non parla prima della Roma: tocca a Kalulu; Conferenza Juve pre Roma: chi parla al posto di Spalletti e a che ora; Delusione Spalletti, non parla dopo il Gala. Chiellini lo blinda: Nessun dubbio sul futuro di Luciano; Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché non parlerà.
Perché non parla Spalletti prima di Roma-Juventus: in conferenza ci sarà KaluluLa Juventus sfida la Roma nel posticipo della 26esima giornata: alla vigilia non parlerà Luciano Spalletti in conferenza stampa. msn.com
Perché Spalletti non parlerà prima di Roma-Juve e perché al suo posto ci sarà Kalulu: non solo l'amarezza post Championsn giorno la Juve è diventata invisibile. Niente Continassa, ieri i bianconeri sono rimasti a casa per una scelta precisa di Spalletti che ha deciso di concedere un giorno di pausa ai suoi giocatori ... corrieredellosport.it
La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Juventus Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/749… #ASRoma x.com
Conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus Gasperini: equilibrio, gioco e mentalità. Su Dybala: «Sta meglio, lo valutiamo oggi». Su Soulé: rientro non imminente, forse dalla prossima settimana. Obiettivo Restare dentro a tutto, campionato ed Eu - facebook.com facebook