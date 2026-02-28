Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus | perché ha deciso di non andare in conferenza

L'allenatore non parteciperà alla conferenza stampa prima della partita tra Roma e Juventus. In sua vece, sarà presente il calciatore Kalulu, come già avvenuto in occasioni precedenti, tra cui l'eliminazione dalla Champions League. La decisione di non intervenire ai microfoni è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa vigilia.

Perché non parla Spalletti prima di Roma-Juventus: in conferenza ci sarà Kalulu
La Juventus sfida la Roma nel posticipo della 26esima giornata: alla vigilia non parlerà Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Perché Spalletti non parlerà prima di Roma-Juve e perché al suo posto ci sarà Kalulu: non solo l'amarezza post Champions
Un giorno la Juve è diventata invisibile. Niente Continassa, ieri i bianconeri sono rimasti a casa per una scelta precisa di Spalletti che ha deciso di concedere un giorno di pausa ai suoi giocatori

