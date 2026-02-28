Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus | perché ha deciso di non andare in conferenza

L'allenatore non parteciperà alla conferenza stampa prima della partita tra Roma e Juventus. In sua vece, sarà presente il calciatore Kalulu, come già avvenuto in occasioni precedenti, tra cui l'eliminazione dalla Champions League. La decisione di non intervenire ai microfoni è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa vigilia.