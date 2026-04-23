Dopo tre anni dalla sua uscita dagli studi di una rete televisiva, una nota conduttrice ha deciso di avviare un procedimento legale contro l’azienda. La decisione è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale, che riporta come la conduttrice abbia scelto di portare la questione in tribunale. La vicenda riguarda la sua uscita forzata e le conseguenze legali di questa decisione.

"Dopo tre anni dall’uscita forzata di Barbara D’Urso dagli studi del Biscione, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l’azienda", si legge su La Stampa. Quella che sembrava una separazione silenziosa, maturata in un esilio televisivo durato tre anni, starebbe per approdare nelle aule di tribunale. Al momento, è bene precisarlo, non vi è alcuna conferma ufficiale né da parte della conduttrice napoletana, né dai vertici di Mediaset. Il fallimento della mediazione Il legame tra Barbara D'Urso e Mediaset si è concluso nel peggiore dei modi. Secondo quanto riportato da La...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso contro Mediaset: “Perché ha deciso di portare in tribunale l’azienda”

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