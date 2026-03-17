Lo Sporting ha battuto il Bodo con un punteggio di 5-0 e si è qualificato ai quarti di Champions. I portoghesi sono passati in vantaggio nei tempi regolamentari segnando tre gol e hanno concluso la rimonta con altri due reti nei tempi supplementari. La partita si è conclusa con una netta vittoria per lo Sporting.

Certe notti tutto diventa possibile. Indipendentemente da come andrà, lo Sporting ha scritto una delle pagine più memorabili nella storia della Champions League. Nonostante il 3-0 incassato in Norvegia, i portoghesi si sono imposti con un netto 5-0 sul BodoGlimt al termine di 120 minuti assurdi, in cui la squadra di Rui Borges è riuscita in quell’impresa fallita dall’Inter. Per lo Sporting è la seconda qualificazione ai quarti della sua storia in questa competizione, dopo il precedente del 1983. La direzione dell'incontro è già chiara dai primi minuti. Suarez impegna Haikin all'11', lo Sporting sblocca la gara dopo la mezz'ora con il colpo di testa di Inacio su calcio d'angolo (34'). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, hai visto lo Sporting? Batte 5-0 il Bodo e vola ai quarti di Champions

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