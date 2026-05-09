Cesenatico visita al cantiere | il futuro della sanità locale

Nella giornata di oggi è stato effettuato un sopralluogo al cantiere di un nuovo centro sanitario a Cesenatico, con l’obiettivo di seguire i lavori di realizzazione e le tempistiche di consegna. Dopo l’ispezione, è stato annunciato un dibattito pubblico che si terrà in una sala comunale, dove saranno affrontate le modalità di accesso alle future strutture sanitarie. L’evento sarà aperto ai cittadini e alle associazioni locali.

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? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle cure per i cittadini di Cesenatico?. Dove si svolgerà il dibattito aperto dopo il sopralluogo al cantiere?. Chi guiderà la visita tecnica per mostrare l'avanzamento dei lavori?. Perché questa nuova struttura dovrebbe ridurre la pressione sull'ospedale?.? In Breve Incontro giovedì 14 maggio ore 18 tra parcheggio piscina e Casa al Parco. Partecipano l'assessore Massimo Fabi, la consigliera Francesca Lucchi e Greta Passanese. Obiettivo ridurre pressione ospedaliera integrando servizi sanitari nel tessuto urbano locale. Dibattito pubblico finale presso la Casa al Parco dopo sopralluogo al cantiere. Giovedì 14 maggio alle ore 18, il Partito Democratico di Cesenatico organizza un incontro pubblico per presentare la nuova Casa della Comunità Giovanni Bissoni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico, visita al cantiere: il futuro della sanità locale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Malnate: due appuntamenti per decidere il futuro della sanità localeLa cittadinanza di Malnate si prepara a un confronto diretto sulla gestione del benessere pubblico attraverso due appuntamenti chiave previsti per la... Leggi anche: Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cesenatico, avanza il cantiere del Ponte del Gatto: partono le demolizioni; Cesenatico, nuova Casa della Comunità: incontro con l’assessore regionale Massimo Fabi; Cronaca. Imola, tentate truffe: due clienti salvate dal personale della banca; Nuova casa della comunità a Cesenatico: incontro con l’assessore Fabi. Cesenatico, Ponte del Gatto: demolizione al via il 4 maggio VIDEOA Cesenatico continuano i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto e da lunedì 4 maggio prenderà il via la demolizione dell’impalcato del ponte con la ... corriereromagna.it #Sport. #Giro d’ #Italia in #EmiliaRomagna tra costa e Appennino: il 17 maggio Cervia-Corno alle Scale, il 30 maggio parte il Giro Women da Cesenatico, tappe il 4 giugno a Brescello e il 5 da Sorbolo-Mezzani. La #notizia regioneer.it/sport-giro-dit… x.com Starting in Cesenatico this Sunday, couldn't do it without my girlfriend reddit