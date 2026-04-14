Malnate | due appuntamenti per decidere il futuro della sanità locale

A Malnate, due incontri sono stati programmati per la metà di aprile, con l’obiettivo di discutere sulla gestione dei servizi sanitari locali. La cittadinanza è invitata a partecipare a queste occasioni per conoscere e confrontarsi sulle proposte riguardanti il settore sanitario del territorio. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati resi noti dagli organizzatori, senza ulteriori indicazioni su eventuali decisioni o sviluppi futuri.

La cittadinanza di Malnate si prepara a un confronto diretto sulla gestione del benessere pubblico attraverso due appuntamenti chiave previsti per la metà di aprile. Il programma prevede un dibattito istituzionale sulla territorialità dei servizi sanitari giovedì 16 aprile alle ore 20.45 nella Sala Consiliare di via De Mohr, seguito da una mattinata operativa dedicata alla prevenzione sabato 18 aprile dalle 9 alle 12 in piazza Mercato, in via San Francesco. L’agenda comunale punta a esplorare la capacità del sistema sanitario lombardo di rispondere ai bisogni specifici delle comunità locali. Il primo momento di riflessione, intitolato Sanità...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malnate: due appuntamenti per decidere il futuro della sanità locale Leggi anche: Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. Scelta della scuola: a Sanremo l’evento per decidere il futuroIl Palafiori di Sanremo ospiterà il 15 e 16 aprile il salone Orientamenti della provincia di Imperia, un evento dedicato al supporto degli studenti e...