La Romagna si prepara a una ricca stagione di concerti | a Cesenatico il live all' alba di Dimartino
La Romagna si appresta ad accogliere una serie di concerti, tra cui un evento particolare a Cesenatico. La collaborazione tra l’associazione Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico continua con un appuntamento in programma alle prime ore del mattino di domenica 9 agosto. In questa occasione, si esibirà sul palco un artista noto nel panorama musicale italiano. L’evento si inserisce nel calendario estivo dedicato alla musica dal vivo nella regione.
Prosegue la collaborazione tra l’associazione Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico nel segno della musica dal vivo, con un evento speciale: alle prime luci del mattino di domenica 9 agosto si esibirà Dimartino. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Concerti all’alba” di Cesenatico, in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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