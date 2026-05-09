Cesenatico esordio ad alta intensità per il Challenge | trionfi nella Sprint e spazio ai giovani

Il weekend di Challenge Cesenatico 2026 è iniziato con le gare sulla distanza Sprint e le prove rivolte ai giovani. La giornata si è caratterizzata per un’atmosfera vivace e un’intensa partecipazione da parte degli atleti. Le competizioni si sono svolte in modo dinamico, offrendo uno spettacolo di velocità e determinazione. La prima giornata si è conclusa con numerosi risultati e repliche di entusiasmo tra i concorrenti di tutte le età.

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