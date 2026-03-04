Difesa | nuova dottrina per conflitti ad alta intensità

Da ameve.eu 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa ha adottato una nuova dottrina per affrontare i conflitti ad alta intensità. Le Forze Armate si preparano a operare in un contesto caratterizzato da crescente instabilità e minacce complesse. La revisione strategica mira a migliorare la capacità di risposta in scenari di crisi intensi e prolungati. La modifica rappresenta un passo importante nel riorganizzare le modalità di intervento militare.

Il panorama della sicurezza nazionale sta subendo una trasformazione profonda, guidata dalla necessità di adattare le Forze Armate a un mondo in cui l'instabilità è diventata la nuova normalità. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha delineato una strategia che va oltre la semplice gestione delle crisi puntuali, puntando sulla preparazione per conflitti prolungati e ad alta intensità contro avversari paritari. Questa visione si traduce in un piano concreto di riorganizzazione dello strumento militare, il cui disegno di legge dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri entro marzo 2026 e successivamente sottoposto al vaglio del Parlamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Pentagono: "Nuova dottrina difesa Usa1

WWE: Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensitàDurante l’ultima puntata di SmackDown, il pubblico ha assistito a un match dinamico e ricco di ritmo tra The Miz e Je’ Von Evans, una contesa che ha...

India’s Defense Modernization 2027: The New War Doctrine & Power Shift | GeoIntel Studio

Video India’s Defense Modernization 2027: The New War Doctrine & Power Shift | GeoIntel Studio

Una selezione di notizie su Difesa nuova dottrina per conflitti ad....

Temi più discussi: La nuova dottrina nucleare francese - Appunti; Debito comune per la difesa: rischi e limiti di un’iniziativa prematura; Palantir e la visionaria Repubblica Tecnologica del suo ceo Alex Karp; La Francia si propone come arsenale nucleare della UE, la nuova dottrina aumenta i pericoli.

difesa nuova dottrina perDeterrenza avanzata, aumento delle testate e coordinamento europeo. La nuova dottrina nucleare di MacronDalla base di Île Longue in Bretagna, sede dei sottomarini lanciamissili balistici della forza oceanica strategica francese, Emmanuel Macron ha annunciato un aumento del numero di testate nucleari del ... formiche.net

difesa nuova dottrina perDopo Khamenei, nessun piano: la nuova dottrina Trump del fate da soliL'America archivia la tradizione del nation building che aveva accompagnato l’uso della forza dal 1947 in poi. Dall’Iran al Venezuela, Washington ora ... avvenire.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.