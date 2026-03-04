Difesa | nuova dottrina per conflitti ad alta intensità

La difesa ha adottato una nuova dottrina per affrontare i conflitti ad alta intensità. Le Forze Armate si preparano a operare in un contesto caratterizzato da crescente instabilità e minacce complesse. La revisione strategica mira a migliorare la capacità di risposta in scenari di crisi intensi e prolungati. La modifica rappresenta un passo importante nel riorganizzare le modalità di intervento militare.

Il panorama della sicurezza nazionale sta subendo una trasformazione profonda, guidata dalla necessità di adattare le Forze Armate a un mondo in cui l'instabilità è diventata la nuova normalità. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha delineato una strategia che va oltre la semplice gestione delle crisi puntuali, puntando sulla preparazione per conflitti prolungati e ad alta intensità contro avversari paritari. Questa visione si traduce in un piano concreto di riorganizzazione dello strumento militare, il cui disegno di legge dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri entro marzo 2026 e successivamente sottoposto al vaglio del Parlamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Pentagono: "Nuova dottrina difesa Usa1

WWE: Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensitàDurante l’ultima puntata di SmackDown, il pubblico ha assistito a un match dinamico e ricco di ritmo tra The Miz e Je’ Von Evans, una contesa che ha...

India’s Defense Modernization 2027: The New War Doctrine & Power Shift | GeoIntel Studio

Una selezione di notizie su Difesa nuova dottrina per conflitti ad....

Temi più discussi: La nuova dottrina nucleare francese - Appunti; Debito comune per la difesa: rischi e limiti di un’iniziativa prematura; Palantir e la visionaria Repubblica Tecnologica del suo ceo Alex Karp; La Francia si propone come arsenale nucleare della UE, la nuova dottrina aumenta i pericoli.

Deterrenza avanzata, aumento delle testate e coordinamento europeo. La nuova dottrina nucleare di MacronDalla base di Île Longue in Bretagna, sede dei sottomarini lanciamissili balistici della forza oceanica strategica francese, Emmanuel Macron ha annunciato un aumento del numero di testate nucleari del ... formiche.net

Dopo Khamenei, nessun piano: la nuova dottrina Trump del fate da soliL'America archivia la tradizione del nation building che aveva accompagnato l’uso della forza dal 1947 in poi. Dall’Iran al Venezuela, Washington ora ... avvenire.it

IA e difesa: «Rischiamo di passare dalla guerra all’atrocità». @RosariaTaddeo sui limiti etici dell’AI nei sistemi militari. Le parole di #PapaLeoneXIV sulla «deresponsabilizzazione» quando si delegano alle macchine decisioni su vita e morte. bit.ly/3TaddeoI x.com

Partecipa al #concorso per entrare nella Scuola Navale Militare F. Morosini https://concorsi.difesa.it/mm/scuole/2026/Pagine/home.aspx Ti aspettiamo il 14 Marzo per l'Open Day. #IlGrandeEquipaggio Ministero della Difesa Stato Maggiore della Difesa - Itali facebook