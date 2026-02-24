Le fiere Micam e Mipel Tanto spazio ai giovani | La scarpa cerca lo sprint

Le fiere Micam e Mipel attirano molti giovani designer che cercano di rinnovare il settore calzature e pelletteria. La causa è l’esigenza di innovare e rilanciare uno stile più dinamico, combinando tradizione e creatività. Sono presentate scarpe che spaziano dagli stivali equestre, rinnovati con suole spesse e materiali naturali, ai mocassini lucidi, in velluto e raso. La domanda che si pongono ora riguarda quale modello prenderà il sopravvento.

Che scarpa farà? Si va da stivali equestri che acquistano un carattere a metà tra nostalgia e modernità grazie a suole corpose, linee arrotondate e materiali come suede e pelli dalla grana marcata, ai mocassini dalle finiture lucide, con velluti e superfici in raso. L’estetica privilegia superfici opache, materiali come il cavallino e finiture vissute, elementi hardware, come borchie e chiusure meccaniche. Gli occhi del mondo della moda e della filiera delle pelle – aspetto che riguarda a tutto tondo il nostro distretto – sono puntati su ancora una volta su Fiera Milano dov’è in corso il più importante appuntamento internazionale dedicato alla calzatura, alla pelletteria e all’accessorio moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Micam e Mipel, le fiere di calzatura e pelletteria investono sui giovani

Le fiere Micam e Mipel: "L'alleanza strategica. Innovazione e creatività"

